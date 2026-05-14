Данию на Евровидении 2026 представил Søren Torpegaard Lund (Сорен Торпегор Лунд).

Артист вышел на сцену второго полуфинала под номером 10 с песней Før vi går hjem.

Кто такой Søren Torpegaard Lund: биография представителя Дании на Евровидении 2026

Søren Torpegaard Lund — датский певец и актер, получивший профессиональное образование в Датской школе исполнительских искусств.

Сейчас смотрят

После обучения он принимал участие в ряде крупных театральных постановок. В частности, в 2022 году исполнил главную роль Тони в мюзикле West Side Story в постановке Копенгагенской оперы.

Для артиста это не первая попытка попасть на Евровидение. В 2023 году он уже выступал в национальном отборе Dansk Melodi Grand Prix с балладой Lige Her.

В 2026 году певец снова вернулся на сцену конкурса и одержал победу с песней Før vi går hjem.

Финал отбора Dansk Melodi Grand Prix 2026 состоялся 14 февраля на арене Arena Nord в Фредериксхавне. В нем соревновались восемь участников.

Победителя определяли в два этапа голосования — сначала выбрали тройку финалистов, а уже в суперфинале победил Søren Torpegaard Lund.

Он одержал победу как по результатам голосования жюри, так и зрителей, набрав в сумме 39 баллов.

О чем песня Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem

Название песни Før vi går hjem переводится как Прежде чем мы пойдем домой.

Это эмоциональная история о ночи, которая не заканчивается, и чувствах, от которых трудно отказаться.

В центре композиции — отношения, сочетающие страсть и противоречивость. Герой осознает, что эти отношения могут быть болезненными, но все равно не может их отпустить.

В тексте песни звучат мотивы зависимости, сильного притяжения и желания прожить момент до конца, даже понимая возможные последствия.

Сам исполнитель описывает трек как непрерывное движение без пауз — “ночь, которая не останавливается”, и сравнивает его со вкусом, который одновременно сладкий и кислый.

Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem: перевод песни Прежде чем мы пойдем домой

Пока мы не вернемся домой

Мое тело кричит

Ты это слышишь?

Мне бы стоило сказать “нет”

Ведь я говорил, что это было в последний раз

Но у тебя есть я

Да, у тебя есть я

Ты такой кислый

Ты таешь на моем языке

Абсолютно неконтролируемый

Я чертовски глуп

Но у тебя есть я

Да, у тебя есть я

Поцелуй меня, забери мое сердце, разбей его снова

Но, пожалуйста, скажи, что эта ночь никогда не закончится

Пусть ночь пылает, забудем о себе

Будем держаться друг за друга, пока не сгорим

Забудем, что проснемся и снова пожалеем об этом

Пока мы не, пока мы не

Пока мы не, пока мы не вернемся домой

Думаю, я исчезаю

В неоновых огнях и дыму

Ночь приковала меня

К твоим глазам

Скажи, что у тебя есть я

Что у тебя есть я

Поцелуй меня, забери мое сердце, разбей его снова

Но, пожалуйста, скажи, что эта ночь никогда не закончится

Пусть ночь пылает, забудем о себе

Будем держаться друг за друга, пока не сгорим

Забудем, что проснемся и снова пожалеем об этом

Пока мы не, пока мы не

Пока мы не, пока мы не вернемся домой

Поцелуй меня, забери мое сердце, разбей его снова

(разбей его снова)

Но, пожалуйста, скажи, что эта ночь никогда не закончится

Пока мы не вернемся домой

Поцелуй меня, забери мое сердце, разбей его снова

Сердце знает, чего оно хочет

Дай ему решать

Пусть ночь пылает, забудем о себе

Будем держаться друг за друга, пока не сгорим

Забудем, что проснемся и снова пожалеем об этом

Пока мы не, пока мы не

Пока мы не, пока мы не вернемся домой

Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem: видео выступления

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.