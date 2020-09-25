Таблица коэффициентов УЕФА: Шотландия обошла Украину — рейтинг топ-15

Поражения ковалевского Колоса и черниговской Десны в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21 отрицательно сказались на рейтинге Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Победа киевского Динамо над Гентом (2:1) в плей-офф отбора Лиги чемпионов и поражения Десны от немецкого Вольфсбурга (2:0) и Колоса от хорватской Риеки (2:0) в отборе Лиги Европы принесли в копилку украинской ассоциации два очка (1 и по 0,5 соответственно).

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Таким образом, в текущем сезоне Украина набрала девять пунктов, что в таблице коэффициентов равно 1,8 баллам. Из пяти украинских клубов осталось только три — два в Лиге чемпионов (Шахтер — групповой этап и Динамо плей-офф) и один в Лиге Европы (Заря Луганск — групповой этап).

Сейчас суммарный коэффициент Украины составляет 28,100, что соответствует 13 строчке. Она дает следующую ​​квоту в еврокубках: пять клубов участников — два в Лиге чемпионов (один во втором квалификационном раунде, другой в третьем), один участник Лиги Европы (третий квалифай раунд) и два клуба во втором отборочном раунде Лиги конференций .

Подвинула в таблице коэффициентов Украину Шотландия, которая набрала четыре очка: Селтик обыграл в ЛЕ Ригу (1:0), а Рейнджерс — Виллем II (4:0) — оба принесли в копилку по 1,5 очка. Вылет Мазеруэлла и Абердина — принесли по 0,5 очка. Теперь у шотландцев суммарный коэффициент равен 28,125.

Также увеличилось отставание от Турции с 0,3 до 0,7 очков, а разрыв от Австрии превысил два пункта.

Для того, чтобы Украина могла напрямую делегировать своего представителя в групповой этап Лиги чемпионов, Украине нужно бороться за десятую строчку в таблице.

Источник: Eurocups

Фото: ФК Колос