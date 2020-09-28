Завацкая взяла сет в восьмой ракетки мира, но вылетела с Roland Garros

Украинская теннисистка Катарина Завацкая зачехлила ракетку в первом круге грунтового турнира серии Grand Slam — Roland Garros, уступив в трех сетах представительницы Нидерландов Кики Бертенс — 6:2, 2:6, 0:6.

Для 20-летней Завацкой, которая занимает 112 место в рейтинге WTA, это была первая игра в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом — $19 694 806.

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В первом сете молодая украинка шокировала восьмую ракетку мира, отдав ей всего два гейма. На старте второй партии на корте была равная борьба, но Бертенс сумела перевернуть игру в свою пользу и дожала оппонентку. Третий сет был полностью за голландкой — 6:0.

Сама игра продолжалась 2 часа и 7 минут, за которые Катарина допустила две двойные ошибки, тогда как в Бертенс их было три.

Во втором круге Бертенс встретится с итальянкой Сарой Эррани, которая занимает 150 место в рейтинге.

Завацкая стала второй украинской, которая покинула корты Roland Garros после Даяны Ястремской. Вторая ракетка Украины уступила австралийке Дарьи Гавриловой — 4:6, 3:6.