Динамо Киев — Гент — 3:0 (5:1)

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родригеш, Супряга.

Гент: Руф, Нуриу Фортуна, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Кляйндинст, Букари, Депуатр.

Голы: Буяльский, 10 Де Пена, 36 (пен.) Родригеш, 49 (пен.)

Киевское Динамо принимало бельгийский Гент в рамках матча плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов-2020/21. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Первым свое имя на табло записал Виталий Буяльский, который ударом пяткой отправил мяч в сетку ворот буйволов после паса от Владислава Супряги.

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Удвоил преимущество подопечных Мирчи Луческу Карлос Де Пена, реализовав одиннадцатиметровый удар, который был назначен за игру рукой Игоря Пластуна в своей штрафной.

Как только бельгийцы вынули из собственной сетки мяч, как арбитр вновь указал на пенальти после того, как Нгадеу-Нгаджуи завалил Супрягу на газон в своей штрафной. Впрочем, на этот раз польский рефери обратился за помощью к VAR. На повторе Шимон Марциняк увидел очевидный офсайд у Супряги перед фолом и отменил свое решение.

После перерыва футболисты Гента продолжали играть грязно и уже на 49-й минуте арбитр вновь указал на удар с одиннадцати метров в ворота гостей за фол Фортуны. На этот раз пенальти реализовал Жерсон Родригеш.

Бельгийцы ожили на поле только после счета 3:0 на табло, но было уже поздно. Кипер киевлян Георгий Бущан выдал шедевральный матч раз за разом спасая свои ворота от ударов соперника. Всего динамовский вратарь выдал десять крутых сейвов против двух у своего визави. Очевидно, что Бущан соберет свои десятки от статистических порталов за эту игру.

Благодаря победе по итогам двух матчей бело-синие впервые с сезона 2016/17 вышли в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

Также Факты ICTV предлагают пересмотреть текстовую трансляцию матча Динамо Киев — Гент, где собраны все интересные моменты встречи.

Фото: FC Dynamo Kyiv