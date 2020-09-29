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Факты / Спорт

Текущий сезон АПЛ могут завершить досрочно из-за коронавируса — BBC

29 сентября клубы английской Премьер-лиги проголосуют за возможное досрочное завершение сезона, если помехой станет пандемия коронавируса.

Представители клубов АПЛ обсудят критерии возможного досрочного завершения розыгрыша. Также должны решить, при каких условиях сезон могут признать завершенным или таким, что не состоялся.

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В частности, если к моменту вынужденной паузы отыграют 2/3 или 3/4 сезона — его признают досрочно завершенным, а трофей чемпиона и место в еврокубках распределят согласно правилам, которые разработают в АПЛ. Если команды отыграют менее 2/3 или 3/4 сезона — тогда сезон 2020/21 аннулируют.

К концу декабря 2020 года клубы АПЛ должны отыграть около 45% сезона. К примеру, если на тот момент ситуации с пандемией ухудшится, то сезон признают таким, что не состоялся.

Если одна из предложенных опций устроит большинство клубов, тогда ее внесут в регламент английской Премьер-лиги.

Сезон-2019/20 из-за пандемии приостановили в марте 2020 года после 29 туров, а восстановили июне. По итогам предыдущего розыгрыша титул достался Ливерпулю. Второе место занял Манчестер Сити, а бронза соревнований получил Манчестер Юнайтед.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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