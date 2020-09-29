PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Син Шумахера дебютує у Формулі-1 на Гран-прі Айфеля

Син знаменитого гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, який нині є пілотом команди Prema Racing, Мік Шумахер дебютує у королівських перегонах наступного тижня.

Дебют 21-річного німця відбудеться на Гран-прі Айфеля на легендарній трасі Нюрбургринг у Нюрбурзі.

— Моя перша участь у вікенді Формули-1 відбудеться на трасі Нюрбургринг наступного тижня. Я неймовірно щасливий та не можу дочекатися, коли зможу проїхатися перед рідною публікою. Величезне спасибі академії Ferrari, командам Ferrari та Alfa Romeo за цю можливість, – написав у Twitter Шумахер-молодший.

Читайте: Формула-1: Феттель підписав контракт із Racing Point

Відомо, що син семиразового чемпіона світу сяде за кермо Alfa Romeo, замінивши на півтори години італійця Антоніо Джовінацці.

— Без сумнівів, що Мік – один із найяскравіших талантів, які виступають зараз в молодіжних серіях. Про це свідчать його останні результати. Він швидкий та стабільний за кермом, а також володіє всіма якостями майбутнього чемпіона. Ми з нетерпінням чекаємо роботи з ним на Нюрбургринзі, – сказав керівник Alfa Romeo Фредерік Вассер.

Шанс дебютувати у Ф-1 у Нюрбурзі отримає ще один пілот академії італійської стайні, а саме Каллум Айлотт. Він сяде за кермо машини Haas. Також на першій практиці Гран-прі Абу-Дабі наприкінці сезону очікується дебют ще одного пілота академії Роберта Шварцмана.

У 2018 році Мік Шумахер став чемпіоном Формули-3, а у поточному сезоні Ф-2 німець після десяти етапів очолює загальний залік.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка