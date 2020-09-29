Син знаменитого гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, який нині є пілотом команди Prema Racing, Мік Шумахер дебютує у королівських перегонах наступного тижня.

Дебют 21-річного німця відбудеться на Гран-прі Айфеля на легендарній трасі Нюрбургринг у Нюрбурзі.

— Моя перша участь у вікенді Формули-1 відбудеться на трасі Нюрбургринг наступного тижня. Я неймовірно щасливий та не можу дочекатися, коли зможу проїхатися перед рідною публікою. Величезне спасибі академії Ferrari, командам Ferrari та Alfa Romeo за цю можливість, – написав у Twitter Шумахер-молодший.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U — Mick Schumacher (@SchumacherMick) September 29, 2020

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Відомо, що син семиразового чемпіона світу сяде за кермо Alfa Romeo, замінивши на півтори години італійця Антоніо Джовінацці.

— Без сумнівів, що Мік – один із найяскравіших талантів, які виступають зараз в молодіжних серіях. Про це свідчать його останні результати. Він швидкий та стабільний за кермом, а також володіє всіма якостями майбутнього чемпіона. Ми з нетерпінням чекаємо роботи з ним на Нюрбургринзі, – сказав керівник Alfa Romeo Фредерік Вассер.

Шанс дебютувати у Ф-1 у Нюрбурзі отримає ще один пілот академії італійської стайні, а саме Каллум Айлотт. Він сяде за кермо машини Haas. Також на першій практиці Гран-прі Абу-Дабі наприкінці сезону очікується дебют ще одного пілота академії Роберта Шварцмана.

У 2018 році Мік Шумахер став чемпіоном Формули-3, а у поточному сезоні Ф-2 німець після десяти етапів очолює загальний залік.