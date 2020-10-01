Динамо Киев заключило новые контракты с хавбеком Николаем Шапаренко и защитником Виталием Миколенко.

Оба 21-летних футболиста подписали с бело-синими долговременные контракты до 2025 года.

— Хорошие ощущения, всегда хотел играть в этом клубе и буду продолжать радовать болельщиков победами. Рад остаться в Динамо. Новый тренер — это как с чистого листа, каждый все должен доказывать заново. Тренер не смотрел на прошлые заслуги. Это, так сказать, жить сегодняшним днем, — сказал Шапаренко.

Виталий Миколенко является воспитанником академии Динамо. За основу бело-синих игрок дебютировал в 2017 года, проведя с тех пор 81 матч за клуб во всех турнирах. Также в активе игрока пять голов.

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Николай Шапаренко — воспитанник футбольной академии мариупольского Ильичевца. К Динамо игрок присоединился в 2015 году, а за первую команду бело-синих выступает с 2017 года. В активе футболиста 80 матчей, в которых он 12 раз отличился забитыми голами.

Динамо вышло в групповой этап ЛЧ

Киевский клуб впервые с сезона 2016/17 пробился в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу одолели бельгийский Гент — сначала оформили выездную победу 2:1, а затем разгромили буйволов на НСК Олимпийский в Киеве со счетом 3:0.

Фото: FC Dynamo Kyiv