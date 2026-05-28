Министры иностранных дел обсуждают основные интересы Евросоюза в отношении России, и определение представителя ЕС на возможных будущих переговорах о мире для Украины пока не ко времени.

Об этом на неформальной встрече министров иностранных дел в Лимассоле заявила высокая представительница Евросоюза Кая Каллас, пишет Интерфакс-Украина.

Какова позиция ЕС в отношении спецпредставителя

По словам Каи Каллас, ЕС должен определить свои базовые позиции и требования к России еще до любого потенциального переговорного процесса. В интересах Евросоюза длительный, устойчивый и долговременный мир, предусматривающий вопросы ответственности.

Она подчеркнула, что дискуссии о спецпосланнике ЕС являются ложным направлением.

– Сейчас я считаю, что это ловушка, в которую Россия хочет нас заманить: что мы обсуждаем, кто с ними разговаривает, а они уже выбирают, кто подходит, а кто нет. Давайте не попадать в эту ловушку. Переговоры – это всегда командная работа. У вас есть хорошие полицейские, у вас есть плохие полицейские, у вас есть стратегия того, как вы садитесь за стол переговоров. Вот почему суть гораздо важнее персоналий, – объяснила Каллас.

Также высокая представительница отметила, что ЕС не сводит свою роль в участии за столом переговоров к минимальной, ведь часть решений, в том числе санкций, является исключительно европейской компетенцией.

Она напомнила, что ранее представила перечень требований ЕС к России, среди которых соблюдение международных соглашений, уважение суверенитета соседей и отказ от агрессии.

Отдельно ЕС также поднимает вопрос вывода российских войск из Грузии и Молдовы и невмешательства в избирательные процессы в других странах.

Каллас подытожила, что подход ЕС жесткий, но соразмерный с позицией России, которая также выдвигает максималистские требования.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что без выхода украинских войск с Донбасса переговоры о прекращении войны не продвинутся даже после новых раундов диалога.

Позже российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что для того чтобы любые мирные договоренности были достигнуты, Россия требует от Украины “устранить основные причины” начала войны. Речь идет, в частности, о членстве Украины в НАТО.

