Верховная Рада ратифицировала с Европейским Союзом соглашение о ссуде в поддержку Украины (№ 0376).

За соответствующий закон проголосовали 298 народных депутатов. Документ позволяет привлечь финансовую помощь от ЕС на общую сумму до €90 млрд в 2026-2027 годах.

Эти средства будут распределены на покрытие дефицита госбюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала.

Погашение основной суммы займа будет осуществляться исключительно за счет репараций от РФ, а проценты будет покрывать бюджет ЕС.

Напомним, что сегодня, 28 мая, президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с Европейским Союзом о масштабной финансовой поддержке Украины на сумму до 90 млрд евро.

Согласно условиям соглашения, в 2026 году Украина может получить до €45 млрд. Из этой суммы до €28,3 млрд предусмотрено на оборонное направление — закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса. Еще €16,7 млрд должны пойти на финансирование бюджета и поддержку экономической стабильности.

