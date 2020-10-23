Таблица коэффициентов УЕФА: Шотландия наступает на пятки Украине

После матчей первого тура группового этапа еврокубков Украина продолжает оставаться на одиннадцатой позиции, но к ней плотно приблизилась Шотландия.

Первый тур Лиги чемпионов принес Украине одно поражение (Динамо уступило Ювентусу 0:2) и одну победу (Шахтер обыграл Реал Мадрид 3:2), а в Лиге Европы единственная украинская команда луганская Заря не смогла взять очки в матче с Лестером.

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Сенсационная победа горняков в Мадриде принесла в копилку нашей ассоциации два очка, что в конвертации таблицы коэффициентов равняется 0,4 баллам. Однако, этого оказалось достаточно, чтобы перекрыть результаты конкурентов Украины в таблице.

В Турции в еврокубковой борьбе остались два представителя Башакшехир и Сивасспор, которые проиграли. В Австрии остались четыре представителя, которые так же набрали два пункта или 0,4 балла (поражение ЛАСКа и Рапида и ничьи Вольфсберга и Зальцбурга).

Также два очка набрала Шотландия (поражение Селтика и победа Рейнджерс), но поскольку у них меньшый делитель, то после конвертации они получили 0,5 очков в свою копилку.

Украина остается на 11 строчке, имея в активе 29.500 очков в пятилетнем рейтинге, и продолжает борьбу за десятую позицию с Австрией, Турцией и Шотландией.

Десятое место в таблице коэффициентов дает право на гарантированную путевку в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как 11 позиция может дать такое право только при определенных обстоятельствах. Команда, которая займет 11 место в еврокубках будет представлена ​​пятью командами (две команды в ЛЧ — второй раунд квалификации/плей-офф отбора).

Лидером таблицы коэффициентов продолжает оставаться Испания, вслед идет Англия, а замыкает тройку лидеров Италия. Эти ассоциации единственные, кто в текущем сезоне не потерял своих представителей в еврокубках.