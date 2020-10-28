PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

ПЦР — ерунда! Роналду возмутился очередному положительному тесту на Covid-19

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о состоянии своего здоровья перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской Барселоны.

— Чувствую себя хорошо и здоровым! Вперед Ювентус, — написал португалец на своей странице в соцсети Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Читайте: Ференцварош — Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В комментариях к своему посту Роналду выразил свое недовольство очередным ПЦР-тестом на коронавирус, который показал положительный результат у игрока.

— ПЦР — ерунда, написал Криштиану.

ПЦР — ерунда! Роналду возмутился очередному положительному тесту на Covid-19

Накануне стало известно, что 35-летний португалец не поможет своей команде в матче против Барселоны в Турине из-за положительного теста на Covid-19.

Инфекцию у Криштиану обнаружили еще 13 октября, когда он находился в расположении национальной сборной Португалии.

Матч Ювентус — Барселона состоится сегодня, 28 октября в Турине на стадионе Ювентус Стэдиум. Стартовый свисток должен прозвучать в 22.00 по киевскому времени.

Фото: Cristiano Ronaldo

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх