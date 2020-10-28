ПЦР — ерунда! Роналду возмутился очередному положительному тесту на Covid-19

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о состоянии своего здоровья перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской Барселоны.
— Чувствую себя хорошо и здоровым! Вперед Ювентус, — написал португалец на своей странице в соцсети Instagram.
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В комментариях к своему посту Роналду выразил свое недовольство очередным ПЦР-тестом на коронавирус, который показал положительный результат у игрока.
— ПЦР — ерунда, написал Криштиану.
Накануне стало известно, что 35-летний португалец не поможет своей команде в матче против Барселоны в Турине из-за положительного теста на Covid-19.
Инфекцию у Криштиану обнаружили еще 13 октября, когда он находился в расположении национальной сборной Португалии.
Матч Ювентус — Барселона состоится сегодня, 28 октября в Турине на стадионе Ювентус Стэдиум. Стартовый свисток должен прозвучать в 22.00 по киевскому времени.
Фото: Cristiano Ronaldo