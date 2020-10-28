Динамо Киев в среду, 28 октября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Групама Арена в Будапеште сыграют против Ференцвароша. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех венгерского клуба оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи — 3.30.

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На то, что бело-синие первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.75, а на подопечных Сергея Реброва — 2.08.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе со словацким рефери Иваном Кружляком. Ему будут ассистировать: Томаш Сомолани (Словакия) и Сирил Гренгуар (Франция). Обязанности четвертого рефери будет исполнять Борис Мархефка (Словакия).

Это будет вторая встреча команд в истории. Впервые они встретились в очном противостоянии в рамках финала Кубка обладателей кубков УЕФА еще в 1975 году. Та игра завершилась уверенной победой киевского клуба со счетом 3:0.

В другом матче квартета G туринский Ювентус примет на Ювентус Стэдиум каталонскую Барселону. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv