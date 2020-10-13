Нападающий итальянского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заболел коронавирусом.

Сейчас 35-летний футболист находится на изоляции. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно.

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Он пропустит матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швейцарии, который состоится 14 октября.

Ранее Роналду отказывался соблюдать карантинные нормы. Во время пандемии коронавируса Криштиану Роналду отправился к себе на родину, в Португалию, где с семьей выходил на прогулку.

У футболиста сборной Франции обнаружили Covid-19 перед матчем с Украиной

Защитник футбольного клуба Олимпик Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 перед товарищеской игрой против команды Украины. 26-летнего футболиста отправили на самоизоляцию.

Матч Франция — Украина завершился со счетом 7:1 в пользу французов.

Источник: Сборная Португалии