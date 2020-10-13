Нападающий итальянского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заболел коронавирусом.
Сейчас 35-летний футболист находится на изоляции. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно.
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Он пропустит матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швейцарии, который состоится 14 октября.
Ранее Роналду отказывался соблюдать карантинные нормы. Во время пандемии коронавируса Криштиану Роналду отправился к себе на родину, в Португалию, где с семьей выходил на прогулку.
У футболиста сборной Франции обнаружили Covid-19 перед матчем с Украиной
Защитник футбольного клуба Олимпик Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 перед товарищеской игрой против команды Украины. 26-летнего футболиста отправили на самоизоляцию.
Матч Франция — Украина завершился со счетом 7:1 в пользу французов.
Источник: Сборная Португалии