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Факты / Спорт

У Криштиану Роналду обнаружили коронавирус

Нападающий итальянского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заболел коронавирусом.

Сейчас 35-летний футболист находится на изоляции. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно.

Читайте: В молодежной сборной Украины три футболиста заразились коронавируса

Он пропустит матч Лиги Наций между сборными Португалии и Швейцарии, который состоится 14 октября.

Ранее Роналду отказывался соблюдать карантинные нормы. Во время пандемии коронавируса Криштиану Роналду отправился к себе на родину, в Португалию, где с семьей выходил на прогулку.

У футболиста сборной Франции обнаружили Covid-19 перед матчем с Украиной

Защитник футбольного клуба Олимпик Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 перед товарищеской игрой против команды Украины. 26-летнего футболиста отправили на самоизоляцию.

Матч Франция — Украина завершился со счетом 7:1 в пользу французов.

Источник: Сборная Португалии

Фото: Dreamstime

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