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Динамо отправилось на игру с Барселоной без 13 игроков основы

Киевское Динамо опубликовало на сайте список футболистов, которые отправились на игру третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской Барселоны.

В заявку на матч вошли только 19 футболистов, а с командой не смогли улететь сразу 13 игроков основной команды, которые раньше заражались коронавируса.

Заявка Динамо:

  • Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко;
  • Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
  • Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;
  • Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

 

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Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Также в Барселону полетел капитан команды Сергей Сидорчук, но он не сможет помочь команде из-за полученной красной карточки во втором туре против Ференцвароша в Будапеште.

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Сначала коронавирус подтвердили у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Позже заразился вратарь Денис Бойко, а накануне положительные тесты на Covid-19 сдали Александр Караваев, Миккель Дуелунд, Тудор Белуцэ, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили и Николай Шапаренко.

Матч Барселона — Динамо Киев состоится 4 ноября на Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv

Источник: Динамо Киев

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