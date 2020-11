Едем в Донецк: Боруссия М опозорилась перед матчем с Шахтером

Боруссия из Менхенгладбаха сообщила в Twitter, что команда отправилась на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 против донецкого Шахтера.

The Foals are off to Donetsk! #DieFohlen #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/RQr9YROtIG

— Gladbach (@borussia_en) November 2, 2020