Едем в Донецк: Боруссия М опозорилась перед матчем с Шахтером

Боруссия из Менхенгладбаха сообщила в Twitter, что команда отправилась на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 против донецкого Шахтера.

— Жеребята едут в Донецк!, — говорится в официальном Twitter команды из Менхенгладбаха.

Пользователи указали Боруссии на географическую ошибку, а также добавили, что в Донецке больше нет аэропорта. На что страница жеребцов отшутилась, что они просто не бронировали билеты.

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При этом на официальном сайте Боруссии указано, что игра состоится в столице Украины — Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Горняки вынуждены были покинуть Донецк в 2014 году с началом войны на востоке Украины, когда произошло военное вторжение России. С тех пор Шахтер проводил свои матчи во Львове и Харькове. Начиная из сезона-2020/21 донецкая команда проводит свои матчи на главной спортивной арене Украины — НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Марко Розе. На победу Боруссии принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех украинского клуба оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.80.

После двух туров группового этапа Шахтер является лидером квартета В, имея в активе четыре очка. Боруссия (2) идет второй. На последней строчке расположился мадридский Реал (1).

Фото: Gladbach