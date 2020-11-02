Їдемо до Донецька: Боруссія М осоромилася перед матчем із Шахтарем

Боруссія із Менхенгладбаха повідомила у Twitter, що команда вирушила на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21 проти донецького Шахтаря.

— Лошата їдуть до Донецька!, — йдеться в офіційному Twitter команди з Менхенгладбаха.

Користувачі вказали Боруссії на географічну помилку, а також додали, що у Донецьку більше немає аеропорту. На що сторінка жеребців пожартувала, що вони просто не бронювали квитки.

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При цьому на офіційному сайті Боруссії зазначено, що гра відбудеться у столиці України – Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Гірники змушені були покинути Донецьк у 2014 році з початком війни на сході України, коли відбулося військове вторгнення Росії. Відтоді Шахтар проводив свої матчі у Львові та Харкові. Із сезону-2020/21 донецька команда проводить свої матчі на головній спортивній арені України – НСК Олімпійський.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх українського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

Після двох турів групового етапу Шахтар є лідером квартету В, маючи в активі чотири очки. Боруссія (2) йде другою. На останній сходинці розташувався мадридський Реал (1).

Фото: Gladbach