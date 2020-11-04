Марадона успешно перенес операцию на мозге

Легенда сборной Аргентины, а ныне главный тренер футбольного клуба Химнасия и Эсгрима Диего Марадона успешно перенес операцию на головном мозге.

— Операция длилась полтора часа и все прошло хорошо. Марадона останется под наблюдением врачей, а потом мы посмотрим на его самочувствие, — сказал врач футбольного специалиста Леопольдо Лука.

2 ноября Диего Марадону госпитализировали в больницу в Ла-Плате из-за анемии и обезвоживания. Позже его перевезли в больницу Буэнос-Айреса, где ему сделали томографию головного мозга, которая обнаружила скопление крови.

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У Марадоны диагностировали субдуральную гематому — сгусток крови, который часто образуется в результате травмы головы и может оказывать давление на мозг.

Диего Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу в 1986 году. Также он привел к двум титулам Серии А итальянский Наполи, цвета которого защищал. Также он выступал за Архентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Ньюэллс Олд Бойз, Барселону и Севилью. С 2019 году он тренирует клуб аргентинской Суперлиги Химнасия и Эсгрима.