Реал Мадрид — Интер — 3:2

3 ноября Реал принимал Интер в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в столице Испании на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась победой хозяев со счетом 3: 2.

Первым счет открыл нападающий Реала Бензема, который попал в ворота соперника уже на 25-й минуте матча, а 33-й минуте счет в пользу хозяев улучшил Серхио Рамос.

Читайте: Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

Сократить отставание Интера удалось Лаутару Мартинесу, который попал в ворота Реала на 35-минуте матча. Полузащитник Иван Перишич сравнял счет, забив гол в начале второго тайма.

Автором решающего гола встречи Реал — Интер стал нападающий Родриго, который и закрепил победу за хозяевами.

Таким образом команда Реал Мадрид заняла третье место в турнирной таблице группы В.

Одной из ее соперниц остается украинская команда Шахтер.

3 ноября горняки уступили менхенгладбахской Боруссии в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов с разгромным счетом 0: 6.

Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.