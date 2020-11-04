Реал Мадрид — Інтер – 3:2

3 листопада Реал приймав Інтер у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в столиці Іспанії на стадіоні Альфредо ді Стефано і завершилася перемогою господарів з рахунком 3: 2.

Першим рахунок відкрив нападник Реалу Бензема, який влучив у ворота суперника вже на 25-й хвилині матчу, а 33-й хвилині рахунок на користь господарів покращив Серхіо Рамос.

Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Скоротити відставання Інтера вдалося Лаутару Мартінесу, який поцілив у ворота Реалу на 35-хвилині матчу. Півзахисник Іван Перішич зрівняв рахунок, забивши гол на початку другого тайму.

Автором вирішального голу зустрічі Реал – Інтер став нападник Родріго, який і закріпив перемогу за господарями.

Таким чином команда Реал Мадрид посіла третє місце в турнірній таблиці групи В.

Однією із її суперниць залишається українська команда Шахтар.

3 листопада гірники поступилися менхенгладбахській Боруссії у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів з розгромним рахунком 0:6.

Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.