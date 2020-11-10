Футболист Вулверхэмптон Килман заявил, что готов играть за сборную Украины

Защитник английского Вулверхэмптона Макс Килман предположил, что в будущем может выступать за сборную Украины или России из-за своих корней.

23-летний игрок волков родился в Лондоне и имеет украинские корни со стороны матери и российские — со стороны отца. Поэтому футболист заявил, что “оставляет дверь открытой для обоих вариантов из национальных команд”.

— Когда я был моложе, я иногда гостил в Москве и много времени проводил в Киеве, где до сих пор живет родня моей матери. Сейчас вся семья отца переехала в Нью-Йорк. Моя русский язык не идеален, но я все еще могу на нем общаться, — рассказал Килман в интервью BBC.

Килман является воспитанником футбольных академий Фулхэма и Джиллингема. В 2018 году игрок подписал профессиональный контракт с Вулверхэмптоном. В АПЛ Килман дебютировал 4 мая 2019 года, выйдя на замену на последней минуте матча против Фулхэма.

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До Вулверхэмптона Килман выступал за Мейденхед Юнайтед из Национальной лиги. Также Макс стал первым футболистом с 2008 года после Криса Смоллинга, кто перешел в клуб АПЛ из низших лиг Англии.

В прошлом году он сыграл за волков в 11 матчах, завершив год 90-минутами в матче против Ливерпуля на Энфилде в 20 туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Реакция тренерского штаба на слова Килмана

Перед товарищеским матчем сборной Украины с командой Польши главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко признался, что следит за игрой Килмана.

— Да мы следим за ним, но для того, чтобы играть за национальную сборную ему надо получить украинский паспорт, — заявил Шевченко.

Товарищеский матч польской и украинской сборных состоится в Хожуве на Силезском стадионе. Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть игру Польша — Украина.