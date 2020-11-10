Сборная Украины начала тренировочный сбор перед товарищеским матчем против Польши и двух выездных игр в Лиге наций против Германии и Швейцарии.

Перед стартом тренировочного лагеря футболисты, тренеры и технический персонал сине-желтых сдали ПЦР-тесты. За исключением защитника киевского Динамо Дениса Попова все тесты показали отрицательные результаты.

Также не помогут сборной защитник Шахтера Виктор Корниенко, получивший повреждение связок левого голеностопа в матче против Динамо, и форвард Коньяспора Артем Кравец, который получил травму приводящей мышцы.

Читайте: Польша — Украина: прогноз букмекеров на товарищеский матч

На смену голкиперу Георгию Бущану, который заразился коронавирусом, наставник сине-желтых Андрей Шевченко вызвал двух вратарей Юрия Панькива и Дмитрия Резника. Всего в распоряжении главного тренера 25 исполнителей.











Усик посетил тренировку сборной Украины по приглашению Шевченко / 3 фотографии

Перед вечерней тренировкой на стадионе им. Банникова в Киеве Шевченко сделал сюрприз для команды, пригласив на тренировку украинского боксера Александра Усика.

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе пожелал сине-желтым успеха в ближайших матчах, а футболисты поздравили Усика с недавней победой над британцем Дереком Чисорой.

— У сборной впереди три важных игры. Я пообщался с ребятами в раздевалке. Когда они вышли на поле, я знаю, что их не следует отвлекать, я общался с Андреем Николаевичем. Желаю им только победы, хорошей игры и бороться до конца, не давая никому спуску. Наши ребята все сильные и очень хочется видеть их победу, — сказал Усик.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Резник (Ворскла).

Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Резник (Ворскла). Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский ( Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия).

Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский ( Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер).

Сборная Украины 11 ноября сыграет против команды Польши в рамках товарищеского матча. Далее на сине-желтых ждет два выездных поединка в Лиге наций — против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).