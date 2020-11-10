Футбольный портал Goal опубликовал свой ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира.

В 2020 году, как и в прошлом, рейтинг состоит из двух списков по 25 позиций каждый — мужского и женского.

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Лидером женского рейтинга Goal стала датчанка Пернилле Хардер, которая выступает на позиции форварда и защищает цвета лондонского Челси. Вторая ступень в нидерландки Вивианне Мидема, которая выступает за лондонский Арсенал, а замыкает тройку лидеров английский футболистка Манчестер Сити Люси Бонз.

Топ-10 лучших футболисток мира:

1. Пернилле Хардер (Дания, Челси)

2. Вивианн Мидема (Нидерланды, Арсенал)

3. Люси Бонз (Англия, Манчестер Сити)

4. Дженнифер Марожан (Германия, Лион)

5. Венди Ренар (Франция, Лион)

6. Каролин Грэм Хансен (Норвегия, Барселона)

7. Кумагай Саки (Япония, Лион)

8. Амандин Анри (Франция, Лион)

9. Дебинья (Бразилия, Норт Каролина Кураж)

10. Кристал Данн (США, Портленд Торнс)

#Goal50 is here! The best women’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/UNH0ZN6w4I — Goal (@goal) November 10, 2020

Лидером мужской версии рейтинга стал польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. Вторую строчку занял бельгийский хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, а третьим стал капитан каталонской Барселоны, аргентинец Лионель Месси.

Топ-10 лучших футболистов мира:

1. Роберт Левандовски (Польша, Бавария)

2. Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

3. Лионель Месси (Аргентина, Барселона)

4. Неймар (Бразилия, ПСЖ)

5. Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус)

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

7. Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

8. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)

9. Томас Мюллер (Германия, Бавария)

10. Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль)

#Goal50 is here! The best men’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/rySeBKlosu — Goal (@goal) November 10, 2020

В 2019 году лучшим футболистом мира по версии Goal стал нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк. Второе место занял Лионель Месси, а третьим стал египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах.

У женщин лучшей в 2019 году стала американская футболистка Меган Рапино с американской команды ОЛ Рейн, второй стала англичанка Люси Бронз, а тройку лидеров замкнула австралийская футболистка Челси Саманта Керр.