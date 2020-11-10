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Goal составил список 50 лучших футболистов и футболисток мира в 2020 году

Футбольный портал Goal опубликовал свой ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира.

В 2020 году, как и в прошлом, рейтинг состоит из двух списков по 25 позиций каждый — мужского и женского.

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Лидером женского рейтинга Goal стала датчанка Пернилле Хардер, которая выступает на позиции форварда и защищает цвета лондонского Челси. Вторая ступень в нидерландки Вивианне Мидема, которая выступает за лондонский Арсенал, а замыкает тройку лидеров английский футболистка Манчестер Сити Люси Бонз.

Топ-10 лучших футболисток мира:

  • 1. Пернилле Хардер (Дания, Челси)
  • 2. Вивианн Мидема (Нидерланды, Арсенал)
  • 3. Люси Бонз (Англия, Манчестер Сити)
  • 4. Дженнифер Марожан (Германия, Лион)
  • 5. Венди Ренар (Франция, Лион)
  • 6. Каролин Грэм Хансен (Норвегия, Барселона)
  • 7. Кумагай Саки (Япония, Лион)
  • 8. Амандин Анри (Франция, Лион)
  • 9. Дебинья (Бразилия, Норт Каролина Кураж)
  • 10. Кристал Данн (США, Портленд Торнс)

Лидером мужской версии рейтинга стал польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. Вторую строчку занял бельгийский хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, а третьим стал капитан каталонской Барселоны, аргентинец Лионель Месси.

Топ-10 лучших футболистов мира:

  • 1. Роберт Левандовски (Польша, Бавария)
  • 2. Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
  • 3. Лионель Месси (Аргентина, Барселона)
  • 4. Неймар (Бразилия, ПСЖ)
  • 5. Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус)
  • 6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
  • 7. Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
  • 8. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)
  • 9. Томас Мюллер (Германия, Бавария)
  • 10. Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль)

В 2019 году лучшим футболистом мира по версии Goal стал нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк. Второе место занял Лионель Месси, а третьим стал египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах.

У женщин лучшей в 2019 году стала американская футболистка Меган Рапино с американской команды ОЛ Рейн, второй стала англичанка Люси Бронз, а тройку лидеров замкнула австралийская футболистка Челси Саманта Керр.

Источник: Goal.com

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