Футбольный портал Goal опубликовал свой ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира.

В 2020 году, как и в прошлом, рейтинг состоит из двух списков по 25 позиций каждый — мужского и женского.

Лидером женского рейтинга Goal стала датчанка Пернилле Хардер, которая выступает на позиции форварда и защищает цвета лондонского Челси. Вторая ступень в нидерландки Вивианне Мидема, которая выступает за лондонский Арсенал, а замыкает тройку лидеров английский футболистка Манчестер Сити Люси Бонз.

#Goal50 is here!

The best women’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/UNH0ZN6w4I

— Goal (@goal) November 10, 2020