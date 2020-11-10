Футбольный портал Goal опубликовал свой ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира.
В 2020 году, как и в прошлом, рейтинг состоит из двух списков по 25 позиций каждый — мужского и женского.
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Лидером женского рейтинга Goal стала датчанка Пернилле Хардер, которая выступает на позиции форварда и защищает цвета лондонского Челси. Вторая ступень в нидерландки Вивианне Мидема, которая выступает за лондонский Арсенал, а замыкает тройку лидеров английский футболистка Манчестер Сити Люси Бонз.
Топ-10 лучших футболисток мира:
- 1. Пернилле Хардер (Дания, Челси)
- 2. Вивианн Мидема (Нидерланды, Арсенал)
- 3. Люси Бонз (Англия, Манчестер Сити)
- 4. Дженнифер Марожан (Германия, Лион)
- 5. Венди Ренар (Франция, Лион)
- 6. Каролин Грэм Хансен (Норвегия, Барселона)
- 7. Кумагай Саки (Япония, Лион)
- 8. Амандин Анри (Франция, Лион)
- 9. Дебинья (Бразилия, Норт Каролина Кураж)
- 10. Кристал Данн (США, Портленд Торнс)
#Goal50 is here!
The best women’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/UNH0ZN6w4I
— Goal (@goal) November 10, 2020
Лидером мужской версии рейтинга стал польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. Вторую строчку занял бельгийский хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, а третьим стал капитан каталонской Барселоны, аргентинец Лионель Месси.
Топ-10 лучших футболистов мира:
- 1. Роберт Левандовски (Польша, Бавария)
- 2. Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
- 3. Лионель Месси (Аргентина, Барселона)
- 4. Неймар (Бразилия, ПСЖ)
- 5. Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус)
- 6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
- 7. Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
- 8. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид)
- 9. Томас Мюллер (Германия, Бавария)
- 10. Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль)
#Goal50 is here!
The best men’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/rySeBKlosu
— Goal (@goal) November 10, 2020
В 2019 году лучшим футболистом мира по версии Goal стал нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк. Второе место занял Лионель Месси, а третьим стал египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах.
У женщин лучшей в 2019 году стала американская футболистка Меган Рапино с американской команды ОЛ Рейн, второй стала англичанка Люси Бронз, а тройку лидеров замкнула австралийская футболистка Челси Саманта Керр.