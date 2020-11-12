В матче пятого тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 элитного дивизиона сборная Украины встретится с командой Германии. Встреча состоится 14 ноября в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также матч будет транслировать белорусский телеканал Беларусь 5. Интернет и российский Матч ТВ.

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Для команд это будет восьмая очная встреча в истории. Последний раз сборные встречались месяц назад в Киеве в третьем туре Лиги наций, та игра завершилась победой подопечных Йоахима Лева со счетом 2:1. В семи матчах четыре раза фортуна была на стороне немцев еще трижды команды разошлись ничьей.

Турнирную таблицу четвертой группы элитного дивизиона возглавляет сборная Испании, имея в активе семь очков, следом расположились Германия (6) и Украина (6), а четвертой идет Швейцария (2).