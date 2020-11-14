Сборная Украины в субботу, 14 ноября, встретится с командой Германии в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. Игра состоится в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех сине-желтых оценивают в 9.10. Ничейный результат встречи — 6.10.

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На то, что Бундестим первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.28, а на подопечных Андрея Шевченко — 3.65.

Матч в Лейпциге доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с рефери Овидиу Хацеганом. Ему будут ассистировать Октавиан Совре и Себастьян Джиорджи. Обязанности четвертого рефери исполнит Себастьян Колческу.

Турнирную таблицу четвертой группы элитного дивизиона возглавляет сборная Испании, имея в активе семь очков, следом расположились Германия (6) и Украина (6), а четвертой идет Швейцария (2).

Фото: УАФ