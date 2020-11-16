Украинская ассоциация футбола подтвердила еще три случая инфицирования коронавируса в национальной сборной.

Перед матчем против Швейцарии положительные тесты получили трое игроков — Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Евгений Макаренко.

Накануне их тесты были отрицательные, но утром 16 ноября из лаборатории, имеющей официальный статус для соревнований УЕФА, поступила информация после дополнительного исследования образцов.

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Сейчас трое инфицированных футболистов остаются изолированными в своих гостиничных номерах, а сине-желтые ожидают решения местных властей о возможности проведения матча шестого тура Лиги наций в Люцерне.

Накануне в лагерь сборной наставник команды Андрей Шевченко довызвал трех игроков молодежной команды Сергея Булецу, Георгия Судакова и Александра Назаренко.

Перед игрой против Германии в пятом туре Лиги наций в сборной обнаружили пять случаев инфицирования среди игроков и технического персонала — у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и менеджера команды Вадима Камардина.

Матч шестого тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной запланирован на 17 ноября в Люцерне. По его итогам определиться команда, которая покинет элитный дивизион турнира и в следующем сезоне выступит в Лиге В.