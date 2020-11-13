В составе сборной Украины по футболу обнаружили новые случаи инфицирования коронавирусом, заболели сразу четыре футболиста.

Об этом на пресс-конференции 13 ноября перед матчем с Германией сообщил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

Вирус обнаружили у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Коваленко и Виктора Цыганкова.

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Игроки 14 ноября должны сделать повторное тестирование. Из-за их болезни матч между Украиной и Германией может не состояться.

Матч Украина — Германия в Лиге наций

14 ноября в немецком Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена должна состояться встреча между сборными Украины и Германии.

Матч проходит в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 элитного дивизиона.

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Источник: УАФ