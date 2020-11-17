Футболист сборной Украины Руслан Малиновский сдал положительный тест на коронавирус перед матчем против Швейцарии в Лиге наций. Об этом сообщает Telegram-канал Тайны футболу.
Тесты Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова были положительными, но после проверки оказались ложными, и они смогут сыграть, если власти Швейцарии разрешат провести матч.
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Отметим, что Руслан Малиновский ранее попал в заявку сборной на игру против Швейцарии.
Полная заявка сборной Украины:
- Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив
- Защитники: Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Сергей Булеца, Георгий Судаков, Александр Зубков.
- Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
16 ноября стадо известно, что положительные тесты на Covid-19 получили трое футболистов сине-желтых — Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Евгений Макаренко. Сначала их тесты были отрицательные, но из лаборатории, которая имеет официальный статус для соревнований УЕФА, поступила дополнительная информация после повторного исследования образцов.
Перед игрой против Германии в пятом туре Лиги наций в сборной обнаружили пять случаев инфицирования среди игроков и технического персонала — у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и менеджера команды Вадима Камардина.
Матч шестого тура Лиги наций Швейцария — Украина в элитном дивизионе Лиги наций запланирован на 17 ноября. Решение о проведении игры будут принимать УЕФА и власти Швейцарии.
Источник: Тайны футболу