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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Малиновский сдал положительный тест на Covid-19 — СМИ

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский сдал положительный тест на коронавирус перед матчем против Швейцарии в Лиге наций. Об этом сообщает Telegram-канал Тайны футболу.

Тесты Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова были положительными, но после проверки оказались ложными, и они смогут сыграть, если власти Швейцарии разрешат провести матч.

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Отметим, что Руслан Малиновский ранее попал в заявку сборной на игру против Швейцарии.

Полная заявка сборной Украины:

  • Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив
  • Защитники: Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Сергей Булеца, Георгий Судаков, Александр Зубков.
  • Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

16 ноября стадо известно, что положительные тесты на Covid-19 получили трое футболистов сине-желтых — Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Евгений Макаренко. Сначала их тесты были отрицательные, но из лаборатории, которая имеет официальный статус для соревнований УЕФА, поступила дополнительная информация после повторного исследования образцов.

Перед игрой против Германии в пятом туре Лиги наций в сборной обнаружили пять случаев инфицирования среди игроков и технического персонала — у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и менеджера команды Вадима Камардина.

Матч шестого тура Лиги наций Швейцария — Украина в элитном дивизионе Лиги наций запланирован на 17 ноября. Решение о проведении игры будут принимать УЕФА и власти Швейцарии.

Источник: Тайны футболу

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