Футболист сборной Украины Руслан Малиновский сдал положительный тест на коронавирус перед матчем против Швейцарии в Лиге наций. Об этом сообщает Telegram-канал Тайны футболу.

Тесты Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова были положительными, но после проверки оказались ложными, и они смогут сыграть, если власти Швейцарии разрешат провести матч.

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Отметим, что Руслан Малиновский ранее попал в заявку сборной на игру против Швейцарии.

Полная заявка сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив

Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив Защитники: Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко.

Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко. Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Сергей Булеца, Георгий Судаков, Александр Зубков.

Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Марлос, Игорь Харатин, Сергей Булеца, Георгий Судаков, Александр Зубков. Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

16 ноября стадо известно, что положительные тесты на Covid-19 получили трое футболистов сине-желтых — Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Евгений Макаренко. Сначала их тесты были отрицательные, но из лаборатории, которая имеет официальный статус для соревнований УЕФА, поступила дополнительная информация после повторного исследования образцов.

Перед игрой против Германии в пятом туре Лиги наций в сборной обнаружили пять случаев инфицирования среди игроков и технического персонала — у Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и менеджера команды Вадима Камардина.

Матч шестого тура Лиги наций Швейцария — Украина в элитном дивизионе Лиги наций запланирован на 17 ноября. Решение о проведении игры будут принимать УЕФА и власти Швейцарии.

Источник: Тайны футболу