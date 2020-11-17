Футболіст збірної України Руслан Маліновський здав позитивний тест на коронавірус перед матчем проти Швейцарії у Лізі націй.

Тести Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова теж були позитивні, але після перевірки виявилися хибними, і вони зможуть зіграти, якщо влада Швейцарії дозволить провести матч. Також позитивний результат отримав тренер з фізпідготовки Іван Баштовий.

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Відзначимо, що Руслан Маліновський раніше потрапив до заявки збірної на гру проти Швейцарії.

Повна заявка збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків

Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків Захисники: Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко.

Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко. Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Олександр Назаренко, Руслан Маліновський, Марлос, Ігор Харатін, Сергій Булеца, Георгій Судаков, Олександр Зубков.

Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Олександр Назаренко, Руслан Маліновський, Марлос, Ігор Харатін, Сергій Булеца, Георгій Судаков, Олександр Зубков. Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.

16 листопада стадо відомо, що позитивні тести на Covid-19 отримали троє футболістів синьо-жовтих – Едуард Соболь, Дмитро Різник та Євген Макаренко. Спершу їхні тести були негативні, але із лабораторії, що має офіційний статус для змагань УЄФА, надійшла додаткова інформація після повторного дослідження зразків.

Перед грою проти Німеччини у п’ятому турі Ліги націй у збірній виявили п’ять випадків інфікування серед гравців та технічного персоналу – у Андрія Ярмоленка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка та менеджера команди Вадима Камардіна.