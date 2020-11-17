Матч Швейцария — Украина не состоится вообще — УЕФА

Матч Швейцария — Украина, который был запланирован на 17 ноября 2020 года, не состоится вообще. Об этом сообщил Союз европейских ассоциаций в специальном релизе.

Такое решение было принято УЕФА после недавних положительных тестов на Covid-19 в лагере сборной Украины, а также запрета на проведение матча швейцарскими властями и ее решение поместить сборную Украины на карантин.

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Украинская футбольная ассоциация сообщила, что не имеет другой команды с исполнителями, которая смогла бы сыграть против швейцарцев 17 ноября или 18 ноября.

— Учитывая эти причины, игра Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, которая запланирована на сегодня, 17 ноября 2020 года, не может состоятся, — говорится на сайте УЕФА.

Теперь ситуацию с несыгранным матчем будут рассматривать в Контрольном, этическом и дисциплинарном органе УЕФА, который должен принять решение в соответствии с правилами организации, которые применяются к национальным сборным под эгидой УЕФА.

17 ноября врач швейцарского кантона Роджер Харстролл принял решение отправить сборную Украины на карантин после положительных тестов на коронавирус Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова. Впоследствии УАФ сообщил, что матч Швейцария — Украина не состоится, а окончательное решение по матчу будет принимать УЕФА.