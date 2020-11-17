Матч Швейцария — Украина в Лиге наций отменен

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться.

УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

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Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

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Если украинская сторона сможет укомплектовать команду из новых исполнителей, то игру могут перенести на 18 ноября. Это является одним из условий швейцарских властей.

Недавно в похожей ситуации оказалась сборная Норвегии после того, как местные власти запретили им вылететь на матч Лиги наций против Румынии. Теперь судьбу матча Норвегия — Румыния будет решать УЕФА, а против Австрии норвежцы сыграют с совершенно другими исполнителями, которых довызвали в срочном порядке.

Игра шестого тура Лиги наций УЕФА элитного дивизиона между Швейцарией и Украиной была запланирована на 17 ноября на стадионе Свисспорарена в Люцерне.

17 ноября стало известно, что три футболиста сборной Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали положительные тесты на коронавирус. Накануне заразились другие три исполнителя — Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Евгений Макаренко.