Матч Швейцария — Украина перенесут, а сборную Украины отправят на карантин

Матч шестого тура Лиги наций в элитном дивизионе между Швейцарией и Украиной не состоится 17 ноября. Встреча перенесут из-за новых случаев инфицирования коронавирусом в лагере сборной Украины.

Предварительное решение о переносе игры уже принято главным врачом кантона Люцерн Роджером Харстроллом. Вскоре о нем должны сообщить официально.

Читайте: Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

Согласно медицинскому протоколу УЕФА, для проведения матча в составе команды должно быть минимум 12 полевых игроков и один вратарь. Но несмотря на согласие на игру от Союза европейских футбольных ассоциаций, последнее слово касательно проведения матча за местными властями.

17 ноября стало известно, что положительные тесты сдали еще трое футболистов Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, а также физиотерапевт Иван Баштовой. Однако, у игроков Шахтера обнаружили антитела, поэтому УЕФА разрешил провести игру. А вот врач кантона решил отправить всю команду на карантин.

Сейчас УЕФА продолжает вести переговоры с органами здравоохранения Люцерна. А Украина, со своей стороны, рассматривает возможность как можно скорее отправить в Швейцарию футболистов национальных сборных U-21 и U-20, которые могут заменить основную команду 18 ноября.

Швейцарское издание Blick отмечает, что украинцы не готовы соглашаться на поражение после такого решения местных властей. Также существует вариант, при котором победителя матча определит жребий.

Источник: Blick