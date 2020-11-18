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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

3 сентября стартовал первый тур группового этапа турнира УЕФА Лиги наций-2020/21. Это второй по счету розыгрыш турнира, в котором сборная Украины выступит в элитном дивизионе А. Подопечные Андрея Шевченко заработали повышение в классе, когда заняли первое место в своей группе в Лиге В.

Во время первого розыгрыша турнира 55 национальных сборных разделили на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА. Победители своих групп в лигах В, C, D по итогам сезона-2018/19 поднялись в высшие лиги.

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По регламенту соревнований, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители своих групп в Лиге А выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2021 года.

Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а сборные, которые займут последние места в группах, понизятся в классе. Поскольку в Лиге D только две группы, то из Лиги С вылетят только две команды, которые определятся в стыковых матчах.

1 тур

Четверг, 3 сентября

19:00 D1 Латвия 0:0 Андорра
21:45 А4 Германия 1:1 Испания
21:45 А4 Украина 2:1 Швейцария
21:45 В4 Болгария 1:1 Ирландия
21:45 В3 Россия 3:1 Сербия
21:45 В3 Турция 0:1 Венгрия
21:45 В4 Финляндия 0:1 Уэльс
21:45 С3 Молдова 1:1 Косово
21:45 С3 Словения 0:0 Греция
21:45 D1 Фарерские о-ва 3:2 Мальта

Пятница, 4 сентября

19:00 С4 Литва 1:2 Казахстан
21:45 А1 Италия 1:1 Босния и Герцеговина
21:45 А1 Нидерланды 1:0 Польша
21:45 В1 Норвегия 1:2 Австрия
21:45 В1 Румыния 1:1 Северная Ирландия
21:45 В2 Словакия 1:3 Чехия
21:45 В2 Шотландия 1:1 Израиль
21:45 С4 Беларусь 1:2 Албания

Суббота, 5 сентября

16:00 С2 Северная Македония 2:1 Армения
16:00 D2 Гибралтар 1:0 Сан-Марино
19:00 А2 Исландия 0:1 Англия
19:00 С1 Азербайджан 1:2 Люксембург
19:00 С1 Кипр 0:2 Черногория
19:00 С2 Эстония 0:1 Грузия
21:45 А2 Данія 0:2 Бельгия
21:45 А3 Португалия 4:1 Хорватия
21:45 А3 Швеция 0:1 Франция

2 тур

Воскресенье, 6 сентября

16:00 С4 Уэльс 1:0 Болгария
16:00 D1 Андорра 0:1 Фарерские о-ва
19:00 В3 Венгрия 2:3 Россия
19:00 В4 Ирландия 0:1 Финляндия
19:00 С3 Словения 1:0 Молдова
21:45 А4 Испания 4:0 Украина
21:45 А4 Швейцария 1:1 Германия
21:45 В3 Сербия 0:0 Турция
21:45 С3 Косово 1:2 Греция
21:45 D1 Мальта 1:1 Латвия

Понедельник, 7 сентября

17:00 С4 Казахстан 1:2 Беларусь
21:45 А1 Босния и Герцеговина 1:2 Польша
21:45 А1 Нидерланды 0:1 Италия
21:45 В1 Австрия 2:3 Румыния
21:45 В2 Израиль 1:1 Словакия
21:45 В1 Северная Ирландия 1:5 Норвегия
21:45 В2 Чехия 1:2 Шотландия
21:45 С4 Албания 0:1 Литва

Вторник, 8 сентября

19:00 С2 Армения 2:0 Эстония
19:00 С2 Грузия 1:1 Северная Македония
21:45 А2 Бельгия 5:1 Исландия
21:45 А2 Дания 0:0 Англия
21:45 А3 Франция 4:2 Хорватия
21:45 А3 Швеция 0:2 Португалия
21:45 C1 Кипр 0:1 Азербайджан
21:45 C1 Люксембург 0:1 Черногория
21:45 D2 Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн

3 тур

Суббота, 10 октября

16:00 C1 Люксембург 2:0 Кипр
16:00 C1 Черногория 2:0 Азербайджан
19:00 D2 Лихтенштейн 0:1 Гибралтар
19:00 D1 Фарерськие о-ва 1:1 Латвия
21:45 А4 Испания 1:0 Швейцария
21:45 А4 Украина 1:2 Германия
21:45 D1 Андорра 0:0 Мальта

Воскресенье, 11 октября

16:00 В4 Ирландия 0:0 Уэльс
16:00 С4 Казахстан 0:0 Албания
19:00 А2 Англия 2:1 Бельгия
19:00 А1 Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды
19:00 А3 Хорватия 2:1 Швеция
19:00 В1 Норвегия 4:0 Румыния
19:00 В4 Финляндия 2:0 Болгария
19:00 С2 Армения 2:2 Грузия
19:00 С2 Эстония 3:3 Северная Македония
19:00 С4 Литва 2:2 Беларусь
21:45 А2 Исландия 0:3 Дания
21:45 А1 Польша 0:0 Италия
21:45 А3 Франция 0:0 Португалия
21:45 В2 Израиль 1:2 Чехия
21:45 В1 Северная Ирландия 0:1 Австрия
21:45 В3 Россия 1:1 Турция
21:45 В3 Сербия 0:1 Венгрия
21:45 В2 Шотландия 1:0 Словакия
21:45 С3 Греция 2:0 Молдова
21:45 С3 Косово 0:1 Словения

4 тур

Вторник, 13 октября

19:00 C1 Азербайджан 0:0 Кипр
19:00 D1 Латвия 0:1 Мальта
21:45 А4 Германия 3:3 Швейцария
21:45 А4 Украина 1:0 Испания
21:45 C1 Черногория 1:2 Люксембург
21:45 D2 Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино
21:45 D1 Фарерськие о-ва 2:0 Андорра

Среда, 14 октября

19:00 В4 Финляндия 1:0 Ирландия
19:00 С4 Литва 0:0 Албания
21:45 А2 Англия 0:1 Дания
21:45 А2 Исландия 1:2 Бельгия
21:45 А1 Италия 1:1 Нидерланды
21:45 А1 Польша 3:0 Босния и Герцеговина
21:45 А3 Португалия 3:0 Швеция
21:45 А3 Хорватия 1:2 Франция
21:45 В4 Болгария 0:1 Уэльс
21:45 В1 Норвегия 1:0 Северная Ирландия
21:45 В3 Россия 0:0 Венгрия
21:45 В1 Румыния 0:1 Австрия
21:45 В2 Словакия 2:3 Израиль
21:45 В3 Турция 2:2 Сербия
21:45 В2 Шотландия 1:0 Чехия
21:45 С4 Беларусь 2:0 Казахстан
21:45 С3 Греция 0:0 Косово
21:45 С2 Эстония 1:1 Армения
21:45 С3 Молдова 0:4 Словения
21:45 С2 Северная Македония 1:1 Грузия

5 тур

Суббота, 14 ноября

16:00 D1 Мальта 3:1 Андорра
16:00 D2 Сан-Марино 0:0 Гибралтар
19:00 C1 Азербайджан 0:0 Черногория
19:00 C1 Кипр 2:1 Люксембург
19:00 D1 Латвия 1:1 Фарерськие о-ва
21:45 А4 Германия 3:1 Украина
21:45 А4 Швейцария 1:1 Испания
21:45 А3 Португалия 0:1 Франция
21:45 А3 Швеция 2:1 Хорватия

Воскресенье, 15 ноября

16:00 В2 Словакия 1:0 Шотландия
16:00 С2 Северная Македония 2:1 Эстония
19:00 А1 Нидерланды 3:1 Босния и Герцеговина
19:00 В4 Болгария 1:2 Финляндия
19:00 В3 Турция 3:2 Россия
19:00 В4 Уэльс 1:0 Ирландия
19:00 С4 Албания 3:1 Казахстан
19:00 С4 Беларусь 2:0 Литва
19:00 С2 Грузия 1:2 Армения
21:45 А2 Бельгия 2:0 Англия
21:45 А2 Дания 2:1 Исландия
21:45 А1 Италия 2:0 Польша
21:45 В1 Австрия 2:1 Сев. Ирландия
21:45 В1 Румыния _:_ (перен.) Норвегия
21:45 В3 Венгрия 1:1 Сербия
21:45 В2 Чехия 1:0 Израиль
21:45 С3 Молдова 0:2 Греция
21:45 С3 Словения 2:1 Косово

6 тур

Вторник, 17 ноября

21:45 А4 Испания 6:0 Германия
21:45 А3 Франция 4:2 Швеция
21:45 А3 Хорватия 2:3 Португалия
21:45 А4 Швейцария _:_ (перен.) Украина
21:45 С1 Люксембург 0:0 Азербайджан
21:45 С1 Черногория 4:0 Кипр
21:45 D1 Андорра 0:5 Латвия
21:45 D1 Мальта 1:1 Фарерськие о-ва
21:45 D2 Гибралтар 1:1 Лихтенштейн

Среда, 18 ноября

17:00 С4 Албания _:_ Беларусь
17:00 С4 Казахстан _:_ Литва
19:00 С2 Армения _:_ Северная Македония
19:00 С2 Грузия _:_ Эстония
21:45 А2 Англия _:_ Исландия
21:45 А2 Бельгия _:_ Дания
21:45 А1 Босния и Герцеговина _:_ Италия
21:45 А1 Польша _:_ Нидерланды
21:45 В1 Австрия _:_ Норвегия
21:45 В2 Израиль _:_ Шотландия
21:45 В4 Ирландия _:_ Болгария
21:45 В1 Сев. Ирландия _:_ Румыния
21:45 В3 Сербия _:_ Россия
21:45 В3 Венгрия _:_ Турция
21:45 В4 Уэльс _:_ Финляндия
21:45 В2 Чехия _:_ Словакия
21:45 С3 Греция _:_ Словения
21:45 С3 Косово _:_ Молдова

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