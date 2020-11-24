Динамо Киев и Барселона сойдутся 24 ноября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет десятая очная встреча — шесть раз фортуна была на стороне блаугранас, а трижды победу праздновали бело-синие. Последний раз Барса и Динамо сошлись меньше месяца назад в третьем туре ЛЧ. Тогда минимальную победу праздновали каталонцы (2:1).

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Рональда Кумана. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех украинского клуба оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 4.20.

Встречу в Киеве доверили словенской бригаде арбитров во главе с рефери Матеем Югом. Ему будут помогать соотечественники: Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвертый арбитр матча — Нейц Казатович.

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Барселона начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.