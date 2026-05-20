Полиция задержала мужчину, который под предлогом помощи в инвестициях в криптовалюту обманул дочь погибшего военнослужащего ВСУ на сумму около 700 тыс. грн.

Злоумышленник получил доступ к ее банковским данным и выводил средства через ряд финансовых операций.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Мошенники обманули дочь погибшего военного: что известно

По данным следствия, потерпевшая познакомилась с мужчиной через Telegram-бот для знакомств.

Он выдал себя за специалиста по криптовалюте и предложил ей инвестиционную помощь для получения прибыли.

В ходе длительного общения мошенник постепенно вошел в доверие к девушке и применил методы социальной инженерии.

Он убедил ее передать данные банковской карты, а также логин и пароль онлайн-банкинга.

Получив доступ к счетам, злоумышленник в течение нескольких дней провел ряд несанкционированных операций.

Денежные средства он переводил на счета подставных лиц, снимал наличные через банкоматы и кассы торговых заведений в Киеве, а также частично конвертировал их в криптовалюту.

Как установили правоохранители, значительная часть похищенных денег была выплатой семье погибшего военнослужащего ВСУ.

— В ходе досудебного расследования киберполицейские зафиксировали цифровые доказательства, в частности переписку, голосовые сообщения, банковские операции, IP-адреса и движение средств в криптокошельки, — говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, в результате которой пострадал бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

Злоумышленники действовали под видом сотрудников СБУ и полиции и, используя методы психологического давления и фальшивые документы, заставили пенсионера передать им значительные суммы средств.

Аферисты убедили 79-летнего мужчину, что против него якобы открыто уголовное производство из-за содействия закупке дронов для РФ. Для убедительности они посылали поддельные повестки и проводили следственные действия в формате видеосвязи.

Под влиянием мошенников потерпевший согласился продемонстрировать свои сбережения, а затем передал часть средств лично одному из фигурантов. В общей сложности он отдал более 7 млн ​​грн в разной валюте.

Полученные доллары и евро злоумышленники перевели на криптовалютные счета организатора схемы, а другие средства частично оставили себе как вознаграждение, не сумев обменять остальную иностранную валюту.

Их подозревают в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

