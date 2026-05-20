Россия и Китай в совместном заявлении по итогам встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина упомянули войну в Украине и заявили, что поддерживают устранение так называемых первопричин “украинского кризиса”.

Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.

Заявление Китая и РФ о войне в Украине

Так, Россия и Китай поддерживают идею проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

— Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров, — говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

Стороны убеждены в необходимости полного устранения так называемых первопричин “украинского кризиса” (термин, который использует Китай для обозначения войны в Украине, — Ред.) на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте для обеспечения взаимной безопасности и устойчивого мира, отмечается в документе.

Российский диктатор оправдывает свою войну против Украины якобы противостоянием с Западом и стремлением защитить русскоязычное население, при этом отрицая государственность Украины. Путин постоянно называет главной причиной войны якобы приближение инфраструктуры НАТО к границам России.

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что Си во время переговоров в Пекине с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о своем вторжении в Украину.

В то же время представитель Министерства иностранных дел в Пекине ответил, что эти слова являются абсолютной ложью. Трамп также опроверг слова Си Цзиньпина, сказав журналистам: Нет, он такого никогда не говорил.

