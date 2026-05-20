Роман тайваньской писательницы Ян Швандзы Taiwan Travelogue, который вскоре выйдет на украинском языке под названием Тайваньские заметки Чидзуко, получил Международную Букеровскую премию 2026 года.

Книга стала первым в истории премии произведением, переведенным с китайского языка, которое получило эту престижную награду.

Имена победительниц объявили во время церемонии в лондонской галерее Tate Modern. Главный приз — 50 тыс. фунтов стерлингов — по правилам премии поровну разделят автор Ян Швандзи и переводчица Лин Кинг, которая перевела роман на английский язык.

Международная Букеровская премия 2026 — о чем победное произведение

Тайваньские заметки Чизуко — это не просто роман, а тонкая литературная игра. Произведение построено как вымышленный перевод найденных японских мемуаров. Сюжет переносит читателя в 1930-е годы, когда Тайвань находился под японским колониальным правлением.

В центре истории — японская писательница Аояма Чидзуко, которая отправляется в гастрономическое путешествие по острову вместе с местной переводчицей О Чидзуру. Между женщинами возникают чувства, однако их отношения разворачиваются на фоне неравенства, колониальной власти, культурных различий и классовых границ.

Автор настолько мастерски выстроила форму романа, добавив послесловия и многочисленные примечания от вымышленных и реальных переводчиков, что после выхода книги в 2020 году часть читателей восприняла ее как настоящие исторические мемуары.

Председатель жюри Букеровской премии, писательница Наташа Браун, назвала роман “увлекательным и искусно выверенным”, отметив, что он успешно сочетает романтическую историю и постколониальный анализ.

— Исследования для романа, связанные с путешествиями и едой, изменили мою жизнь двумя очевидными способами: мои сбережения уменьшились, а вес — увеличился, — с юмором поделилась Ян Швандзи перед объявлением результатов.

Переводчица Лин Кинг добавила, что книга показывает не только травму колониального периода, но и повседневную жизнь тайваньцев. По ее словам, даже в самые тяжелые времена люди находят место для юмора, вкусной еды, кино, бытовых мелочей и любви, и нельзя сводить культуру только к пережитой боли.

Путь к признанию и когда ждать в Украине

Для романа Ян Швандзы это не первая весомая награда. В 2021 году оригинальная китайскоязычная версия получила премию Golden Tripod Award — одну из высших издательских наград Тайваня. А в 2024 году английский перевод Лин Кинг получил Национальную книжную премию США в области переводной литературы.

Украинские читатели смогут оценить роман уже в этом году. Издательство «Сафран» готовит книгу к печати. Над украинским переводом работает Александра Беспала.

Сейчас текст проходит финальную проверку тайваньским редактором, а выход романа «Тайваньские заметки Чидзуко» запланирован на конец лета 2026 года.

Кто еще боролся за награду

В шорт-лист Международной Букеровской премии 2026 вошли еще пять произведений:

The Nights Are Quiet in Tehran (Ночи в Тегеране тихие) — Шида Базьяр;

She Who Remains (Та, кто осталась) — Рене Карабаш;

The Director (Режиссер) — Даниэль Кельман;

On Earth As It Is Beneath (На земле, как и под ней) — Ана Паула Майя;

The Witch (Ведьма) — Мари Ндиай.

Международную Букеровскую премию ежегодно присуждают за художественные произведения, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании или Ирландии.

В 2025 году премию получила книга Heart Lamp (Лампа в форме сердца) писательницы Бани Муштак в переводе Дипы Бхасти.

Источник : BBC, Суспільне

