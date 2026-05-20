Роман о запретной любви и гастрономических путешествиях получил Международную Букеровскую премию 2026 года
- Роман тайваньской писательницы Ян Швандзы получил Международную Букеровскую премию 2026 года.
- Книга стала первым в истории лауреатом Букера, переведенным с китайского языка.
- На украинском языке роман выйдет под названием Тайваньские заметки Чидзуко в издательстве Сафран.
Роман тайваньской писательницы Ян Швандзы Taiwan Travelogue, который вскоре выйдет на украинском языке под названием Тайваньские заметки Чидзуко, получил Международную Букеровскую премию 2026 года.
Книга стала первым в истории премии произведением, переведенным с китайского языка, которое получило эту престижную награду.
Имена победительниц объявили во время церемонии в лондонской галерее Tate Modern. Главный приз — 50 тыс. фунтов стерлингов — по правилам премии поровну разделят автор Ян Швандзи и переводчица Лин Кинг, которая перевела роман на английский язык.
Международная Букеровская премия 2026 — о чем победное произведение
Тайваньские заметки Чизуко — это не просто роман, а тонкая литературная игра. Произведение построено как вымышленный перевод найденных японских мемуаров. Сюжет переносит читателя в 1930-е годы, когда Тайвань находился под японским колониальным правлением.
В центре истории — японская писательница Аояма Чидзуко, которая отправляется в гастрономическое путешествие по острову вместе с местной переводчицей О Чидзуру. Между женщинами возникают чувства, однако их отношения разворачиваются на фоне неравенства, колониальной власти, культурных различий и классовых границ.
Автор настолько мастерски выстроила форму романа, добавив послесловия и многочисленные примечания от вымышленных и реальных переводчиков, что после выхода книги в 2020 году часть читателей восприняла ее как настоящие исторические мемуары.
Председатель жюри Букеровской премии, писательница Наташа Браун, назвала роман “увлекательным и искусно выверенным”, отметив, что он успешно сочетает романтическую историю и постколониальный анализ.
— Исследования для романа, связанные с путешествиями и едой, изменили мою жизнь двумя очевидными способами: мои сбережения уменьшились, а вес — увеличился, — с юмором поделилась Ян Швандзи перед объявлением результатов.
Переводчица Лин Кинг добавила, что книга показывает не только травму колониального периода, но и повседневную жизнь тайваньцев. По ее словам, даже в самые тяжелые времена люди находят место для юмора, вкусной еды, кино, бытовых мелочей и любви, и нельзя сводить культуру только к пережитой боли.
Путь к признанию и когда ждать в Украине
Для романа Ян Швандзы это не первая весомая награда. В 2021 году оригинальная китайскоязычная версия получила премию Golden Tripod Award — одну из высших издательских наград Тайваня. А в 2024 году английский перевод Лин Кинг получил Национальную книжную премию США в области переводной литературы.
Украинские читатели смогут оценить роман уже в этом году. Издательство «Сафран» готовит книгу к печати. Над украинским переводом работает Александра Беспала.
Сейчас текст проходит финальную проверку тайваньским редактором, а выход романа «Тайваньские заметки Чидзуко» запланирован на конец лета 2026 года.
Кто еще боролся за награду
В шорт-лист Международной Букеровской премии 2026 вошли еще пять произведений:
- The Nights Are Quiet in Tehran (Ночи в Тегеране тихие) — Шида Базьяр;
- She Who Remains (Та, кто осталась) — Рене Карабаш;
- The Director (Режиссер) — Даниэль Кельман;
- On Earth As It Is Beneath (На земле, как и под ней) — Ана Паула Майя;
- The Witch (Ведьма) — Мари Ндиай.
Международную Букеровскую премию ежегодно присуждают за художественные произведения, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании или Ирландии.
В 2025 году премию получила книга Heart Lamp (Лампа в форме сердца) писательницы Бани Муштак в переводе Дипы Бхасти.