В Буэнос-Айресе во время прощания с футболистом Диего Марадоной произошли беспорядки. Церемонию пришлось завершить раньше срока.

Церемония прощания проходила в резиденции президента Аргентины в Розовом дворце. С футболистом захотели попрощаться сотни тысяч человек.

За два часа до окончания церемонии правоохранители закрыли главный вход. После чего фанаты начали взбираться на ограду дворца, бросать в полицейских бутылки и камни. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

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До дочерей Марадоны обратился президент Аргентины Альберто Фернандес, чтобы те продлили церемонию еще на два часа, однако беспорядки это не помогло успокоить.

Люди и дальше продолжили прорываться в резиденцию. Тогда дочери Марадоны со слезами на глазах обняли гроб и попросили фанатов успокоиться.

В целях безопасности гроб перенесли в другое помещение. Однако потом таки обьявили о досрочном завершении церемонии прощания.

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

Смерть легенды

25 ноября умер Диего Марадона — легендарный аргентинский футболист. Ему было 60 лет.

Он перенес кардиореспираторную остановку сердца в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти легендарного аргентинского футболиста не удалось.

Источник: Infobae