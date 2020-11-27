У Буенос-Айресі під час прощання з футболістом Дієго Марадоною сталися заворушення. Церемонію довелося завершити раніше.

Церемонія прощання проходила в резиденції президента Аргентини в Рожевому палаці. З футболістом захотіли попрощатися сотні тисяч людей.

За дві години до закінчення церемонії правоохоронці закрили головний вхід. Після чого фанати почали підійматися на огорожу палацу, кидати в поліцейських пляшки і камені. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомети.

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До дочок Марадони звернувся президент Аргентини Альберто Фернандес, щоб ті продовжили церемонію ще на дві години, проте заворушення це не допомогло заспокоїти.

Люди і надалі продовжили прориватися до резиденції. Тоді дочки Марадони зі сльозами на очах обняли труну і попросили фанатів заспокоїтися.

Потім труну перенесли в інше приміщення. Однак таки оголосили про дострокове завершення церемонії прощання.

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

Смерть легенди

25 листопада помер Дієго Марадона – легендарний аргентинський футболіст. Йому було 60 років.

Він переніс кардіореспіраторну зупинку серця у своєму будинку у районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати легендарного аргентинського футболіста не вдалося.

Джерело: Infobae