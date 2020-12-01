Шахтер и Реал Мадрид сойдутся 1 декабря на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Это будет четвертая официальная игра команд в истории. В первом туре группового этапа ЛЧ горняки в Мадриде одержали сенсационную победу над галактикос со счетом 3:2. В других двух встречах фортуна была на стороне королевского клуба.

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По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Зинедина Зидана. На победу Реала принимают ставки с коэффициентом 1.45. Успех украинского клуба оценивают в 6.80. Ничейный результат встречи — 5.10.

Встречу в Киеве доверили румынской бригаде арбитров во главе с рефери Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать соотечественники: Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр матча — Себастьян Колкеску. Арбитры VAR из Польши — Павел Гиль и Марцин Борковски.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Реал Мадрид начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.