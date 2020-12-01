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Шахтер — Реал Мадрид — 2:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер — Реал Мадрид — 2:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер и Реал Мадрид сойдутся 1 декабря на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Это будет четвертая официальная игра команд в истории. В первом туре группового этапа ЛЧ горняки в Мадриде одержали сенсационную победу над галактикос со счетом 3:2. В других двух встречах фортуна была на стороне королевского клуба.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Реал Мадрид в Лиге чемпионов

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Зинедина Зидана. На победу Реала принимают ставки с коэффициентом 1.45. Успех украинского клуба оценивают в 6.80. Ничейный результат встречи — 5.10.

Встречу в Киеве доверили румынской бригаде арбитров во главе с рефери Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать соотечественники: Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр матча — Себастьян Колкеску. Арбитры VAR из Польши — Павел Гиль и Марцин Борковски.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Реал Мадрид начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.

С начала С конца
Трансляция завершена
21:50 - 01 декабря
Конец матча

Все! Арбитр дает финальный свисток во встрече в Киеве. Шахтер во второй раз обыгрывает Реал. На этот раз со счетом 2:0!

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21:47 - 01 декабря

4 минуты компенсировал арбитр.

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21:46 - 01 декабря

Кроос от края штрафной попробовал закрутить мяч в дальнюю девятку, но перестарался.

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21:43 - 01 декабря

Васкес грубовато сыграл против Соломона, но без карточки.

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21:41 - 01 декабря
Замена

Дентиньо получил повреждение и не сможет продолжить игру. Вместо него вышел Фернанду. Также вместо Коваленко в игру вступил Алан Патрик.

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21:38 - 01 декабря
ГООООООООООООООООЛ!

Соломон забивает второй мяч Реалу! 2:0!

Горняки убежали в контратаку, Соломон получил простор, дошел до штрафной и пробил точно в ближний нижний угол ворот!

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21:36 - 01 декабря

Модрич сильно пробил, но на пути мяча стал Витау, преградив снаряду путь к воротам горняков.

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21:32 - 01 декабря
Замена

Тройная замена у Реала: Иско, Мариано и Винисиус Жуниор появились на поле вместо Одегорда, Бензема и Родриго.

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21:31 - 01 декабря

Менди сместился в центр и пробил из-за штрафной — Трубин вновь безупречен!

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21:29 - 01 декабря
Замена

Двойная замена от Каштру: вместо Тайсона и Марлоса вышли Соломон и Майкон.

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