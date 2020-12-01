Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем сайте запустил голосования на лучшую команду 2020 года.

В список вошли имена 50-ти футболистов: пять голкиперов, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих. Проголосовать за команду года болельщики могут на сайте UEFA.com до 6 января.

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Номинантов выбрала редакция UEFA.com учитывая их выступления в турнирах под эгидой организации, а также во внутренних соревнованиях с января по декабрь 2020 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария делегировала в список номинантов наибольшее количество исполнителей — десять. Вторая ступень у английского Ливерпуля, у которого восемь претендентов на попадание в команду года.

Всего 50 претендентов представляют 21 клуб, учитывая случаи, когда игроки в течение 2020 года выступали за две команды.

Список претендентов

Вратари: Алисон Бекер (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико);

Алисон Бекер (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико); Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все — Бавария), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все — Ливерпуль), Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано (оба — РБ Лейпциг), Хуан Бернат, Преснел Кимбембе (оба — ПСЖ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Серхио Рамос (Реал), Тьяго Силва (Челси);

Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все — Бавария), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все — Ливерпуль), Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано (оба — РБ Лейпциг), Хуан Бернат, Преснел Кимбембе (оба — ПСЖ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Серхио Рамос (Реал), Тьяго Силва (Челси); Полузащитники: Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (оба — Ливерпуль), Уссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шабаб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман, Леон Горецки, Томас Мюллер (все — Бавария), Кевин Де Брeйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес, Йосип Иличич (оба — Аталанта), Кай Хаверц (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг);

Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (оба — Ливерпуль), Уссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шабаб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман, Леон Горецки, Томас Мюллер (все — Бавария), Кевин Де Брeйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес, Йосип Иличич (оба — Аталанта), Кай Хаверц (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг); Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все — ПСЖ), Жоау Фелиш (Атлетико), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Харри Кейн (Тоттенхэм Готспур), Ромелу Лукаку (Интер), Садио Мане, Мохаммед Салах (оба — Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

В тройку рекордсменов по количеству попаданий в команду года входят: Криштиану Роналду (14), Лионель Месси (11) и Серхио Рамос (8).

Лучший футболист сезона-2019/20 по версии УЕФА

1 октября УЕФА раздал индивидуальные награды лучшим игрокам в мужском и женском футболе по итогам прошлого сезона.

Лучшим футболистом сезона признан форварда мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, а награду у женщин получила — футболистка Челси Пернилле Хардер. Также были определены лучшие игроки по позициям и главные тренера в женском и мужском футболе.

Фото: УЕФА