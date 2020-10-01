Союз европейских футбольных ассоциаций во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 раздал индивидуальные награды лучшим игрокам в мужском и женском футболе по итогам прошлого сезона.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом прошлого сезона, а награду у женщин получила — футболистка Челси Пернилле Хардер.

Лучшим голкипером сезона стал Мануэль Нойер, который в составе мюнхенской Баварии стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 турнира он принял участие в 11 матчах, в которых пропустил восемь мячей, а шесть игр отстоял на ноль.

Лучшим вратарем в женском футболе стала француженка Сара Буадди, которая защищает цвета Лиона — действующего чемпиона женской Лиги чемпионов.

Читайте: Шахтер и Динамо узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов

Лучшим защитником стал футболист мюнхенской Баварии Йозуа Киммих, а у женщин признана футболистка Лиона Венди Ренар.

Игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне получил награду лучшего полузащитника, а лучшей футболисткой на этой позиции стала немка Дженнифер Марожан из Лиона.

Награду лучшего форварда получил футболист Баварии Роберт Левандовски, а у женщин ее удостоилась футболистка Челси, датчанка Пернилле Хардер.

Лучшими тренерами сезона в мужском и женском футболе признаны специалисты, которые привели свои клубы к победе в Лиге чемпионов — Ганс-Дитер Флик (Бавария) и Жан-Люк Васер (Лион).

Кто еще претендовал на награды?

Кроме Роберта Левандовски на главную награду претендовали Кевин Де Брюйне и Мануэль Нойер, а у женщин Люси Бронз из Манчестер Сити и Венди Ренар.

Футболист каталонской Барселоны Лионель Месси в голосовании занял четвертое место, а пятым стал форвард ПСЖ Неймар.

Как выглядел шорт-лист претендентов на награды от УЕФА вы можете ознакомиться здесь.