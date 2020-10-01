Союз европейских футбольных ассоциаций во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 раздал индивидуальные награды лучшим игрокам в мужском и женском футболе по итогам прошлого сезона.
Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом прошлого сезона, а награду у женщин получила — футболистка Челси Пернилле Хардер.
Congratulations, Robert! #UEFAawards pic.twitter.com/1R8Riiqrq6
— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
Лучшим голкипером сезона стал Мануэль Нойер, который в составе мюнхенской Баварии стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 турнира он принял участие в 11 матчах, в которых пропустил восемь мячей, а шесть игр отстоял на ноль.
Лучшим вратарем в женском футболе стала француженка Сара Буадди, которая защищает цвета Лиона — действующего чемпиона женской Лиги чемпионов.
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Лучшим защитником стал футболист мюнхенской Баварии Йозуа Киммих, а у женщин признана футболистка Лиона Венди Ренар.
Игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне получил награду лучшего полузащитника, а лучшей футболисткой на этой позиции стала немка Дженнифер Марожан из Лиона.
Награду лучшего форварда получил футболист Баварии Роберт Левандовски, а у женщин ее удостоилась футболистка Челси, датчанка Пернилле Хардер.
Лучшими тренерами сезона в мужском и женском футболе признаны специалисты, которые привели свои клубы к победе в Лиге чемпионов — Ганс-Дитер Флик (Бавария) и Жан-Люк Васер (Лион).
Кто еще претендовал на награды?
Кроме Роберта Левандовски на главную награду претендовали Кевин Де Брюйне и Мануэль Нойер, а у женщин Люси Бронз из Манчестер Сити и Венди Ренар.
Футболист каталонской Барселоны Лионель Месси в голосовании занял четвертое место, а пятым стал форвард ПСЖ Неймар.
Как выглядел шорт-лист претендентов на награды от УЕФА вы можете ознакомиться здесь.