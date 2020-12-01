Динамо Киев в среду, 2 декабря, проведет матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Ювентус Стэдиум в Турине сыграют против итальянского Ювентуса. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Андреа Пирло. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех украинского клуба оценивают в 13.50. Ничейный результат встречи — 5.60.

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На то, что бьянконери первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.25, а на бело-синих — 4.00.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с рефери Стефани Фраппар из Франции. Ей будут ассистировать соотечественники: Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Обязанности четвертого рефери исполнит Карим Абед. Арбитры VAR — Бенуа Мильо и Делажод Вилли.

Последний раз команды встречались в первом туре группового этапа ЛЧ в Киеве, тогда бело-синие уступили туринцам со счетом 0:2.

Еще три матча с участием команд завершились победой итальянского клуба, а в самой первой очной встрече была зафиксирована ничья 1:1.

В другом матче лидер квартета G каталонская Барселона наведется в гости к венгерскому Ференцварошу. Встреча состоится в Будапеште на Пушкаш Арене и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Dynamo Kyiv