20 октября киевское Динамо принимало туринский Ювентус в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, футбольный поединок закончился со счетом 0:2.

Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Футбольный поединок прошел напряженно. В первом тайме было несколько опасных моментов для украинской команды. Сначала на 13 минуте Кьеза атаковал ворота, однако Бущан отбил мяч. Подобный момент был и на 35 минуте встречи — после удара Кулусевски ворота снова спас Бущан.

Украинцы попытались атаковать ворота противника на 18 минуте — Супряга сделал отличный удар головой.

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Счет открыли итальянцы на 46 минуте матча — Мората провел успешную атаку ворот. Игрок повторил свой успех на 84 минуте встречи, закинув еще один мяч в ворота украинцев.

Составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Супряга.

Запасные: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Рэмси, Кулусевски, Мората.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Демирал, Фработта, Портанова, Артур, Бернардески, Дибала.

Встреча Динамо и Ювентус

Футбольный матч Динамо — Ювентус собрал 15 тыс. болельщиков.

Встречу провели, несмотря на запреты Минздрава.

Во время поединка фанаты не соблюдались социальной дистанции.