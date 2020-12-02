Боруссия М — Интер: смотреть видео и обзор матча Лиги Чемпионов 2020/2021

Миланский Интер встретился с Боруссией Менхенгладбах в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок закончился победой Интера — 3: 2

Стартовый состав Боруссии: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт — Лазаро, Крамер, Нойхаус — Плеа, Штиндль, Тюрам. Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Бенеш, Эмболо, Поульсен.

Стартовый состав Интера: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес. Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Санчес, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д’Амброзио.

Читайте: Шахтер во второй раз обыграл Реал в Лиге чемпионов

На 17 минуте затяжная позиционная атака Интера завершилась передачей на правый край штрафной под удар Дармиану — Маттео пробил в ближний угол, а мяч пролетел между ногами Зоммера! 0:1!

Но уже на 45 минуте Лазаро обыгрался с партнером на правом фланге в широкую стенку и исполнил точную подачу на дальнюю штангу, откуда абсолютно одинокий Плеа головой пробил в ближний угол — 1:1!

Во втором тайме на 66 минуте Лукаку получил передачу из глубины, ворвался на правый край штрафной, легко качнул Закарию и пробил из-под него в дальний угол — без шансов для Зоммера! 1:2! Всего через несколько минут Лукаку вновь расстрелял ворота 1:3!

На 73 минуте Боруссия стала более агрессивной. Санчес потерял мяч под прессингом в центре, после чего Тюрам запустил мяч на правый фланг на ход Плеа. Алассан оторвался от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — 2:3! Несмотря на дополнительные 10 минут Боруссия не смогла обыграть Интер.