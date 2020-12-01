Шахтер — Реал Мадрид — 2:0

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витао, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 85), Тайсон (Соломон, 74), Марлос (Майкон, 73), Тете, Мораес (Дентиньо, 25 (Фернанду, 85)).

Реал: Куртуа, Лукас, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Одегорд (Иско, 77), Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано, 77), Асенсио.

Голы: Дентиньо, 57 Соломон, 83

Донецкий Шахтер принимал мадридский Реал в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 2:0 в пользу горняков.

Первый тайм встречи в Киеве прошел без забитых голов. Почти сразу галактикос завладели заметным территориальным преимуществом, а от быстрого пропущенного гола горняков после удара Марко Асенсио спасла штанга.

Через десять минут Рафаэль Варан грубо уложил на газон Жуниора Мораеса, за что арбитр наградил француза желтой карточкой. Однако украинский форвард после столкновения с соперником не смог продолжить игру, и Луиш Каштру вынужден был заменить травмированного Мораеса на Дентиньо.

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В середине первой половины матча Асенсио потерял еще одну хорошую возможность записать свое имя на табло — с его ударом в левый угол ворот блестяще справился Анатолий Трубин, которому наставник снова доверил место в воротах.

Подопечные Зидана как хозяева вели себя в штрафной горняков и почти не давали шансов Шахтеру провести хорошую атаку до перерыва. Горняки в первом тайме лишь раз пробили по воротам Тибо Куртуа, тогда как сливочные аж восемь.

Второй тайм хозяева поля начали значительно активнее и увереннее. Почти сразу горняки заработали угловой, который разыграли, но это ни к чему не привело.

На 57-й минуте игры Коваленко отпасовал в центр штрафной галактикос, но оборона не разобралась, кому подбирать мяч после рикошета от Мэнди, после чего Дентиньо подхватил мяч и ударом в касание пробил сетку ворот Куртуа.

Сливочные пытались быстро сравнить, но Трубин был непревзойденным этим вечером — сначала юный кипер спас после удара головой Варана, а затем парировал сильный удар Мэнди.

Реал продолжал искать свой шанс в атаке, пропустив контратаку горняков. Манор Соломон получил пространство, дошел до штрафной и пробил из-под Васкеса точно в нижний угол ворот.

В последние минуты матча на НСК Реал не оставлял надежды на камбэк, но горняки выстояли, а Трубин едва ли не получил горчичник за то, что долго вводил мяч в игру.

В итоге Шахтер сумел второй раз в сезоне обыграть мадридский Реал в Лиге чемпионов, что должно немножко реабилитировать подопечных Луиша Каштру после позорных 10:0 от менхенгладбахской Боруссии по итогам двух матчей. В турнирной таблице квартета B Шахтер и Реал имеют по семь очков, но горняки опережают королевский клуб благодаря разнице забитых и пропущенных голов в личных встречах.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер — Реал Мадрид, где собрали все самые интересные моменты встречи в Киеве.