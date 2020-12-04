Наполи переименовал свой стадион на честь Марадоны

Стадион итальянского футбольного клуба Наполи переименовали на честь легендарного игрока Диего Марадоны. Ранее стадион назывался Сан-Паоло.

Переименовать стадион предложили мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис и советник по топонимике Алессандро Клементе. Решение подписали все члены городского совета.

Таким образом, стадион, на котором играет Наполи, будет называться Стадион Диего Армандо Марадоны.

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В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как выдающийся футболист всех времен, который семь лет носил футболку Наполи, принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь.

Смерть Марадоны

Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Марадону похоронили на частном кладбище Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями.

Источник: Муниципальная администрация Неаполя