Священники выступили против переименования стадиона Наполи в честь Марадоны

Неаполитанские священники выступили против переименования стадиона футбольного клуба Наполи Сан-Паоло в честь покойного легендарного футболиста Диего Марадоны.

Они написали письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе и попросили поддержки в решении этого вопроса.

— Стадион Сан-Паоло должен быть назван в честь святого, который принес нам веру в Иисуса. Было бы неплохо назвать стадион Сан-Паоло — Марадона, как в Милане, где есть Сан-Сиро — Джузеппе Меацца. Это могло бы быть правильным компромиссом между верой и уважением к памяти чемпиона, — говорится в письме священников.

Таким образом, служители католической церкви отметили, что готовы к компромиссному решению.

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис ранее заявил, что домашний стадион Наполи переименуют в честь Марадоны.

Читайте: Я люблю тебя Диего: Пеле написал трогательное послание покойному Марадоне

Стадион Сан-Паоло был построен в 1959 году. Арену назвали в честь святого апостола Павла. Он является третьим крупнейшим стадионом Италии после Сан-Сиро в Милане и Олимпийского стадиона в Риме.

Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца.

Марадону похоронили на частном кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями.

Источник: Il Mattino