В России на 83 году жизни умер советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Понедельник.

Смерть подтвердила его дочь. Папочка, покойся с миром, — написала она в Facebook.

Виктор Понедельник сыграл за сборную СССР 29 матчей и забил 20 голов. Он был чемпион Европы по футболу в 1960 году в составе сборной СССР.

В финальном матче против команды Югославии (2:1) Виктор Понедельник забил победный гол в дополнительное время. В 1960-1963 годах четыре раза подряд его признавали лучшим игроком сезона в СССР как нападающего.

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После завершения карьеры футболиста Виктор Понедельник посвятил себя спортивной журналистике. А потом написал четыре книги на футбольную тематику.

25 ноября в возрасте 60 лет умер Диего Марадона — легендарный аргентинский футболист. Несколько автомобилей скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.