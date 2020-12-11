По итогам выступлений на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы три украинских клуба: донецкий Шахтер, киевское Динамо и луганская Заря суммарно заработали €83 млн.
Горняки и бело-синие продолжат свои выступления в 1/16 финала Лиги Европы, после вылета из Лиги чемпионов.
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А вот Заря финишировала в своем квартете ЛЕ на третьем месте, пропустив вперед Лестер и Брагу, и завершила свой еврокубковый сезон.
В настоящее момент больше всего обогатился Шахтер, заработав €43 млн:
- €14,7 млн донецкий клуб получит за участие в стадии группового этапа ЛЧ;
- €20,29 млн — благодаря своей позиции в десятилетнем рейтинге клубов УЕФА;
- €7,88 млн — непосредственно за результаты и выход в 1/16 финала Лиги Европы;
- €0,2 млн — от маркетингового пула.
Динамо этой осенью пополнило свою казну на €35 млн:
- €14,8 млн за участие в групповом этапе ЛЧ;
- €16 млн — благодаря позиции в десятилетнем рейтинге УЕФА;
- €4 млн — за результаты в группе и выход в 1/16 финала ЛЕ;
- €0,2 млн — от маркетингового пула.
Луганская Заря заработала “скромные” €4,69 млн:
- €2,8 млн луганский клуб получил за участие в стадии группового этапа Лиги Европы;
- €1,25 млн — за две победы на стадии группового этапа над Лестером и АЕКом.
Еще два украинских клуба Колос и черниговская Десна, которые не смогли пройти квалификацию Лиги Европы, получат от УЕФА €540 тыс. и €280 тыс. соответственно.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Шахтер и Динамо получили разный посев, но не смогут встретиться друг с другом, поскольку УЕФА на этой стадии разводит клубы из одной ассоциации.
Источник: Meta-raitings.com.ua