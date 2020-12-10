Заря и португальская Брага встречались в рамках матча шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла в городе Брага на стадионе Эштадиу Мунисипал де Брага и завершилась победой Браги со счетом 2:0.

В первом тайме ни одна из команд не отличилась забитым голом в ворота соперника. Неплохой шанс был у Вандерсона Галено (Брага), но он пробил неудачно.

На 37 минуте уже Владислав Кабаев (Заря) пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

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Во втором тайме счет на 61 минуте открыл Йоэль Абу Ханна (Заря), но, к сожалению, не в пользу своей команды, он забил гол в собственные ворота.

Уже через 7 минут забитым голом в ворота Зари отличился Рикарду Орта (Брага). Он воспользовался случаем и пробил в нижний левый угол ворот, чем и принес победу команде.

3 декабря Заря одержала вторую победу в Лиге Европы, обыграв Лестер. Тогда встреча завершилась счетом 1:0.

А перед тем Заря сенсационно разгромила АЭК в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Фото: SC Braga